Oh my fake - Des vaccins dangereux pour notre santé ?

Les vaccins à ARN messagers pourraient modifier notre ADN ? Et ils provoqueraient des cancers ? Voilà ce qu’on peut lire dans le livre qui a été le plus vendu ces dernières semaines. Le problème, c’est que ce n’est absolument pas ce que dit la science ! Avec OhMyFake, on revient sur les contrevérités du livre d’Alexandra Henrion-Caude.

Le 8 mars dernier, est paru le dernier livre d’Alexandra Henrion-Caude, intitulé “Les Apprentis Sorciers, tout ce qu’on vous cache sur l’ARN messager”. Et en seulement 4 jours, il s’est vendu à plus de 15 000 exemplaires, et s’est hissé en tête des ventes ! Un vrai succès, qui a valu à son auteure d’être l’invitée de beaucoup de média comme CNews ou Sud Radio. Mais alors, pourquoi ce livre intéresse autant ?

Eh bien parce qu’il s’agit d’un pamphlet contre les vaccins qui utilisent l’ARN messager. Et c’est le cas notamment des vaccins Pfizer et Moderna qu’on a utilisés contre le Covid-19 ! Pour résumer, ce livre consiste à expliquer en quoi ces vaccins qui ont été injectés à des millions de français sont en fait extrêmement dangereux pour notre santé ! Sauf que parmi ses nombreux arguments, beaucoup s’avèrent complètement faux…

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.