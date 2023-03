Si cette proposition de loi est en ce moment étudiée à l’Assemblée, c’est parce que le secteur est sous le feu des projecteurs. Certains influenceurs, devenus des stars, proposent des produits qui orientent les comportements.

Ces derniers mois, la pression est montée pour réguler une activité souvent décriée : partenariats rémunérés non explicites, concurrence déloyale, exil fiscal, jeux d’argent ou encore produits cosmétiques douteux, on ne compte plus les scandales. Le texte interdirait la promotion d’actes de chirurgie esthétique et entérinerait le fait que les influenceurs soient soumis aux règles de la loi Evin sur la promotion des boissons alcoolisées.

« Rassurer les consommateurs »

Face à une activité en pleine expansion, cette loi vise à imposer un cadre aux promotions sur les réseaux sociaux. Plus globalement, limiter ou punir les dérives liées au « métier » d’influenceur, encore aujourd’hui questionné. Pour Tiphaine Neveu, spécialiste de l’influence et consultante, la proposition de loi est une excellente nouvelle pour la profession : « Elle va permettre un cadre à l’activité, de réguler une profession et de rassurer les consommateurs ».

Entre business, images et protection des consommateurs, Tiphaine Neveu nous explique, après avoir participé aux discussions aux côtés de Bruno Lemaire, tout de cette loi dans notre vidéo.