On pourrait soigner le cancer avec des jus de légumes ? Et il suffirait d’un bain froid pour se débarrasser du Covid ? Voilà les conseils de santé de Thierry Casasnovas. Sauf que le célèbre youtubeur vient d’être mis en examen pour exercice illégal de la médecine. Avec Oh My Fake, on revient sur les dérives de ce naturopathe, qui prodigue des conseils dangereux.

Thierry Casasnovas, c’est un vidéaste et conférencier naturopathe. Sur YouTube, sa chaîne cumule plus de 590.000 abonnés, et plusieurs dizaines de millions de vues ! Il a 48 ans, il habite dans un petit village du Sud-Ouest, et il est spécialiste de la médecine alternative, et plus précisément du crudivorisme. Ça vient du mot « cru » et c’est l’idée selon laquelle les maladies n’existent pas, et pour être en bonne santé, il suffit de se nourrir exclusivement de légumes crus, et de faire des jeûnes drastiques. Alors à première vue, ces conseils n’ont pas l’air très dangereux, ils ressemblent à des recettes de grand-mère. Mais si on se penche plus précisément sur le contenu de ses vidéos, on peut tomber sur quelques passages très problématiques.

