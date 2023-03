Selon une étude de Strava, les femmes consacrent 25 % de temps en moins que les hommes à l’activité physique en France, un écart qui tend à s’accroître le week-end. En tout, cela représente en moyenne 38 minutes de sport en moins par semaine.

D’après l’association Sine Qua Non, qui se bat contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport, les facteurs sont multiples. « Le premier est le temps et la charge mentale », explique Mathilde Castres, la présidente de l’association. « Les femmes sont les plus à même de s’occuper des enfants, et du coup à oublier leur pratique sportive. » Autre explication : le sentiment d’insécurité dans des rues isolées ou près des forêts.

Pour changer les mentalités et donner confiance aux femmes, l’association organise des Sine Qua Non Squad, autrement dit des sessions de running en groupe à la tombée de la nuit. « L’objectif, c’est de pouvoir faire ce que l’on veut, circuler librement où l’on veut, dans la tenue qu’on veut », continue Mathilde Castres.

La suite de son témoignage est à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article.