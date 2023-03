E. coli dans les pizzas Buitoni, salmonellose dans les œufs Kinder, intoxications en série dans les cantines, etc. Les germes et les bactéries semblent décidées à nous gâcher le plaisir de manger. C'était compter sans le professeur Laurent Beaugerie. A l’occasion de la sortie de son livre Manger sans s’empoisonner (Ed. Flammarion), le gastroentérologue et hépatologue éclaire 20 Minutes (et ses lecteurs et lecteurces) sur le choix des (bons) aliments, leur cuisson ou encore leur conservation.

Laurent Beaugerie propose des réflexes concrets à adopter pour s’alimenter en prenant le moindre risque. Retrouvez ses trois conseils dans la vidéo placée en tête de l’article.