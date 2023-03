Du graphène dans les vaccins contre le papillomavirus ? On pourrait nous contrôler à distance en nous l’injectant dans le corps ? C’est l’une des nombreuses rumeurs qui circulent au sujet du graphène. Et si cette mauvaise réputation venait des qualités hors-norme du graphène ?

Ce matériau est connu pour être le plus fin du monde, l’un des plus légers, des plus résistants, des plus flexibles et le plus conducteur. Donc autant vous dire qu’il est considéré par beaucoup comme le “matériau miracle” qui permettrait des avancées technologiques et médicales énormes dans les années à venir. Sauf que pour beaucoup de complotistes, il s’agit d’un leurre qu’on voudrait nous injecter dans le corps, par tous les moyens, pour nous contrôler à distance. Oh My Fake revient en détail sur cette théorie dans la vidéo placée en tête de cet article.

Soyez forts contre les fake news

