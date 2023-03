En ce vendredi 17 mars, le musée Grévin présente une nouvelle statue pour ses visiteurs parisiens. La comédienne Audrey Fleurot, que l’on connaît pour ses rôles marquants dans « HPI », « Le bazar de la charité », « Intouchables » ou encore « Engrenages » fait son entrée par la grande porte du musée connu dans le monde entier pour ses statues de cire plus vraies que nature.

Honorée, Audrey Fleurot s’est vue rassurée d’être doublée dans l’exercice du photo call par son double immobile, arborant un sourire de « red carpet » et une tenue de soirée de rigueur. « Je trouve cela rigolo d’être figée dans un moment qui me paraît très familier », nous confie l’actrice. Alors mieux qu’avec des mots, on vous dévoile dans cette vidéo les coulisses d’une inauguration réussie en présence de nombreux admirateurs et photographes.