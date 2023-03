Katherine Coleman Goble Johnson naît le 16 août 1918 à White Sulphur Springs, dans le comté de Greenbrier, en Virginie-Occidentale. Sa mère Joylette est institutrice, tandis que son père, Joshua, travaille notamment comme bûcheron. S’il pratique plutôt un travail manuel, cela ne l’empêche pas de faire fonctionner son cerveau quand il coupe du bois. Joshua a un don, il est extrêmement fort en calcul mental, et peut, avant même de couper un arbre, calculer la quantité qu’il pourra en tirer.





Alors que Katherine commence à étudier à l’école, elle s’intéresse aux mathématiques et ses parents s’aperçoivent qu’elle a hérité du don de son père. Elle est si forte en classe qu’elle saute même le CE2 pour passer directement en CM2. Mais à cette époque, ce sont les lois Jim Crow qui sont en place. Des lois ségrégationnistes qui limitent les droits des Afro-Américains. Les jeunes noirs américains doivent par exemple étudier dans des écoles séparées de blancs. Ce qui oblige Katherine à étudier très loin. Mais ce n’est pas ça qui va stopper ses parents. Ils savent qu’elle a un fort potentiel et sont prêts à tout pour qu’elle réussisse. Ils déménagent donc à 200 km de chez eux. Dès l’âge de dix ans, elle étudie au lycée communal d’Institute, dans le comté de Kanawha. Elle continue d’exceller et obtient son diplôme d’études secondaires alors qu’elle n’a que 14 ans.





Mais comment Katherine Johnson a-t-elle permis à la NASA d’envoyer des fusées dans l’espace et à Neil Armstrong de marcher sur la Lune ? Si vous souhaitez le savoir, regardez la vidéo en tête de cet article et découvrez toute l’histoire vraie des « Figures de l’ombre ».