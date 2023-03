Pour cette 95e cérémonie des Oscars, quatre films sont les grands favoris de la compétition. Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d’Inisherin, À l’Ouest, rien de nouveau ou encore Elvis, nommés dans plusieurs catégories et face à deux blockbusters, Top Gun : Maverick et Avatar 2 : la voie de l’eau.

Pour l’oscar du meilleur acteur, ce sont Austin Butler dans Elvis, Colin Farrell dans Les Banshees d’Inisherin, Brendan Fraser dans The Whale et Paul Mescal dans Aftersun qui sont en tête de remporter la fameuse statuette. Et pour l’oscar de la meilleure actrice, tout se joue entre Cate Blanchett dans Tár, Ana de Armas dans Blonde, Andrea Riseborough dans To Leslie, Michelle Williams dans The Fabelmans et Michelle Yeoh dans Everything Everywhere All at Once.

C’est d’ailleurs un post Instagram de Michelle Yeoh, très vite retiré, qui suscite le doute sur une cérémonie à l’image de celle passée et de la fameuse gifle donnée par Will Smith à Chris Rock. L’actrice a posté un article de Vogue, attaquant une autre actrice en lice, Cate Blanchett. De quoi effrayer l’Académie des Oscars et semé le doute sur son déroulé. Un comité de crise a d’ailleurs été mis en place, c’est ce que l’on vous explique en détail dans notre vidéo en tête de cet article.