Née en Somalie, Leyla Hussein se bat contre les mutilations sexuelles et plus particulièrement l’excision, dont elle a elle-même été victime à l’âge de 7 ans. L’excision consiste en l’ablation totale ou partielle des organes génitaux féminins. Souvent défendue comme une pratique religieuse, aucun texte sacré ne mentionne pourtant l’excision. On la retrouve dans toutes les religions et dans le monde entier, depuis l’époque des pharaons. « Ils pratiquent le patriarcat, qui est une religion universelle, dénonce Leyla Hussein. C’est une agression sexuelle, sur des enfants. » Il y aurait dans le monde plus de 200 millions de victimes de cette pratique, selon World Health Organization, un problème qui découle du tabou autour de la sexualité féminine, et de « l’oppression instaurée par les hommes et les religions sur les corps féminins », d’après Leyla Hussein.

#FemalePleasure, c’est l’histoire de cinq femmes issues de cinq cultures différentes, qui se battent pour le droit à l’autodétermination de la sexualité féminine et qui révèlent des situations universelles d’oppression des femmes.

La réalisatrice Barbara Miller veut « montrer la diabolisation structurelle, universelle et millénaire du corps féminin et de sa sexualité », et espère que « ces cinq femmes pourront inspirer les filles et les femmes du monde entier à explorer leur propre corps, à avoir le courage de parler avec leurs partenaires de leurs souhaits et à se dresser contre les dogmes religieux, culturels et sociaux qui leur disent encore qu’elles ne comptent pas. »

Un documentaire à découvrir avec Spicee, partenaire de 20 Minutes.

Ce mois de mars, Spicee met les femmes à l’honneur avec une sélection de films réalisés par des femmes, sur des thématiques féministes.

Un autre regard sur le monde

Deux week-ends par mois, 20 Minutes et Spicee vous proposent un autre regard sur le monde avec des vidéos de deux minutes : les enfances brisées en Colombie, la mise sous tutelle forcée de personnes âgées dans le Nevada, l’histoire de la chaîne censurée par Poutine, le gang révolutionnaire qui fait la loi à Caracas… À retrouver sur notre site et notre page Facebook.