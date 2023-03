Police scientifique : comment identifier un corps ?

Policier scientifique et technique pendant plus de vingt ans à Paris, Gilles Reix a côtoyé la mort au quotidien pendant plusieurs décennies. « On fait appel à notre profession pour identifier des corps dans plusieurs situations, explique l’ancien major, aujourd’hui à la retraite. Par exemple : pour des corps qui sont retrouvés dans la rue, des victimes de crimes, de catastrophes naturelles ou accidentelles. » Durant sa carrière, Gilles Reix est également intervenu sur le crash de l’Airbus Germanwings en 2015 qui avait fait 150 morts ou encore sur les lieux de l’attentat contre Charlie Hebdo.

Empreintes digitales, ADN, dentition, il existe plusieurs moyens formels d’identification. « On peut aussi compter sur les personnes qui vont déclarer une personne disparue, continue l’ancien policier scientifique et technique. Si on arrive à retrouver des familles, on mettra en concurrence l’ADN des familles avec l’ADN de cette personne pour pouvoir les rapprocher et être certain qu’il s’agit bien de la même famille. »

