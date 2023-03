Récemment sur Facebook, vous avez peut-être vu passer deux annonces de disparition d’enfants. La première date du 16 février parle d’un Tyler Griffin. Il serait parti la veille au matin à l’école et ne serait jamais revenu. La seconde a été publiée le 24 février, et celle-ci parle d’un certain Ryan Smith. Le post dit : « Mon fils est parti ce matin avec notre écheveau de chien. Il est autiste et a disparu depuis huit heures. »

Avec les deux publications, on peut voir des photos des visages de ces deux enfants, ainsi que des messages d’appel à l’aide. Difficile de rester insensible face à des nouvelles pareilles. Alors forcément ces publications font réagir ! Par exemple, celle sur le petit Ryan Smith a été partagée près de 2 000 fois. Sauf que si on s’attarde sur ces annonces, on peut voir quelques détails étranges… Qui poste ces annonces inquiétantes ? Dans quel but ? Oh My Fake revient en détail dessus dans la vidéo placée en tête de cet article.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.