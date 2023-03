Il y a quatre ans, Pauline Déroulède est victime d’un accident de la route. Un conducteur âgé de 92 ans perd le contrôle de son véhicule et la percute. La jeune femme se fait alors faucher la jambe gauche. Depuis cet accident, elle a décidé de mener deux combats en parallèle : celui de remporter une médaille aux Jeux paralympiques de Paris 2024 et celui de faire voter une loi sur des tests d’aptitude à la conduite pour l’ensemble des conducteurs.

Un combat qui résonne encore plus depuis l’accident tragique de l’humoriste Pierre Palmade, qui conduisait sous l’empire de l’alcool, de stupéfiants mais aussi de médicaments. « On se rend bien compte qu’au-delà de l’âge qui est un facteur qui altère l’aptitude à la conduite, il y en a également d’autres comme les maladies dégénératives, la perte de vision, la perte d’audition et également des médicaments qui sont incompatibles avec la conduite », confie l’athlète.

La suite de son témoignage est à retrouver dans la vidéo placée en tête de cet article…