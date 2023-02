Il est l’incarnation de l’autodidacte et du rêve américain. Ce jeune cancre des quartiers défavorisés de Detroit, est devenu l’un des neurochirurgiens les plus réputés au monde et son parcours extraordinaire a été immortalisé dans Des mains en or. Si l’histoire de Ben Carson paraît fantastique, elle est belle est bien réelle, et cette histoire vous est intégralement racontée dans la vidéo placée en tête de cet article.

Benjamin Salomon Carson naît le 18 septembre 1951 à Detroit dans le Michigan. Son père, Robert Salomon Carson, est un pasteur adventiste. Sa mère, Sonya Copeland, elle, est illettrée car elle a arrêté l’école à 13 ans pour se marier. Alors qu’il est âgé de 8 ans, les parents de Benjamin divorcent, sa mère accuse son mari de mener une double vie avec une autre femme et d’avoir d’autres enfants. Une fois le divorce prononcé, elle décide d’élever ses enfants seuls.

Traité de « débile » à l’école

Benjamin et son frère Curtis doivent donc quitter leur maison de Detroit pour aller vivre dans un petit appartement avec leur mère. Pour subvenir à leurs besoins, Sonya Copeland met en location la maison qu’elle a obtenue après le divorce et cumule plusieurs petits boulots : notamment femme de ménage, ou encore baby-sitter.

A l’école, Benjamin est en grande difficulté. Alors qu’il est en CM2, il est le plus mauvais élève de sa classe et ses camarades le traitent même de « débile ». Quand il rentre le soir chez lui, sa mère ne peut pas l’aider car elle ne sait pas lire et ne veut pas le lui montrer. Mais si Sonya Copeland souffre de son handicap, elle ne manque surtout pas d’ambition pour Benjamin et son frère Curtis.

