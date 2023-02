Poutine a-t-il démantelé un vaste trafic d’enfants ?

En parallèle de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine lutterait contre un trafic international d’enfants ? C’est en tout cas ce que laissent penser certaines publications sur les réseaux sociaux.

À l’origine de cette rumeur, il y a un post sur Twitter. On y voit un bâtiment pris par les flammes, avec en légende cette phrase : « Poutine détruit un laboratoire d’adrénochrome en Ukraine ». Selon un internaute, la frappe en question aurait eu lieu aux alentours du 20 janvier dernier, près de la ville ukrainienne de Chotska, et au cours de l’opération 50 enfants russes auraient été sauvés, après avoir été enlevés et amenés là-bas pour être torturés…

Alors qu’est-ce que l’adénochrome exactement et quel est le rapport avec le trafic d’enfants ? Pour y voir plus clair, vous pouvez regarder la vidéo placée en tête de cet article !

Soyez forts contre les fake news

