Philippe Besson est le président des Pompiers de l’urgence internationale, une ONG française basée à Limoges, qui intervient lors de catastrophes naturelles en France et dans le monde. Le 7 février dernier, il emmène 36 pompiers bénévoles, spécialistes de la recherche et du sauvetage, en Turquie pour aider à retrouver des survivants après les séismes qui ont durement frappé le pays.

Avec eux, plus de deux tonnes de matériel et trois chiens pisteurs pour les aider à fouiller les décombres, « la méthode la plus rapide pour localiser les victimes vivantes ensevelies », selon lui. En effet, « le chien va manifester un très grand intérêt à un effluve qu’il a pu capter et il va se mettre à aboyer à l’endroit où il perçoit cet effluve », poursuit-il.

Puis, c’est la course contre la montre. Le lieutenant-colonel explique qu’il faut aller très vite et commencer à dégager la zone d’où l’effluve parvient. Une opération qui peut parfois prendre 12 heures avant de pouvoir entrer en contact avec la personne ensevelie. Les pompiers doivent ensuite maintenir le dialogue avec elle tout au long du sauvetage : « Il ne faut surtout pas qu’elle s’endorme, on la maintient en vie ».

Leur équipe a notamment permis de sortir vivantes des décombres une fille de 11 ans ainsi qu’une femme de 62 ans. Il raconte comment ils ont pu les sauver dans la vidéo placée en tête de cet article.