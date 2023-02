En 2008, alors que l’économie bat encore son plein, Natalia Sindeïva décide de créer Dojd, « la chaîne optimiste ». C’est une chaîne indépendante, qui prend son envol quand elle commence à diffuser des informations dont les autres médias russes ne parlent pas. Quand Dojd commence à couvrir les manifestations contre l’amendement de la Constitution par Poutine, la chaîne entre dans le collimateur du gouvernement. Répressions, tentatives d’intimidation… tous les employés de la chaîne doivent alors faire preuve de résilience.

Dans ce documentaire, la réalisatrice Vera Krichevskaya raconte deux histoires : celle de Natalia Sindeïva, fervente défenseuse du droit à l’indépendance des médias issue du monde mondain et glamour de la Russie pré-récession, et celle de la chaîne Dojd, « bébé » de Natalia et ennemie de Poutine. Un documentaire à découvrir avec Spicee, partenaire de 20 Minutes.

Un autre regard sur le monde

Deux week-ends par mois, 20 Minutes et Spicee vous proposent un autre regard sur le monde avec des vidéos de deux minutes : l’épopée des Nanas Benz, le scandale des enfants Amérindiens au Canada… A retrouver sur notre site et notre page Facebook.