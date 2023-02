L’histoire vraie des amoureux du Titanic

Et si les amoureux du Titanic n’étaient pas vraiment ceux auxquels vous pensez ? Même si pour vous Rose et Jack forment sûrement l’un des couples les plus romantiques du cinéma, eh bien ils n’ont pas vraiment existé. En tout cas pas sous ces noms-là.

Mais rassurez-vous… Il existe une histoire d’amour tout aussi belle, qui s’est réellement passée sur le Titanic. Cette histoire vous est intégralement racontée dans la vidéo placée en tête de cet article.

Nos « Rose et Jack » à nous s’appellent Ida et Isidor Straus. Isidor Straus naît le 6 février 1845 à Otterberg en Allemagne dans une famille nombreuse. Quatre ans plus tard, à une cinquantaine de kilomètres de là, c’est Ida Blum qui naît à Worms dans le sud de l’Allemagne, elle aussi un 6 février.

La famille d’Isidor Straus émigre aux États-Unis en 1854. Celle d’Ida Blum fait de même et rejoint elle aussi les États-Unis.

Une quinzaine d’années plus tard, Isidor Straus et Ida Blum se rencontrent. Au-delà d’être nés tous les deux un 6 février, ils partagent des origines communes. Ils viennent d’Allemagne et sont aussi issus de familles d’origines juives. Comme si le destin avait voulu les lier, Isidor et Ida tombent fous amoureux et décident de se marier en 1871.

L’année suivante Ida donne naissance à leur premier enfant, Jesse. Et la famille s’agrandit. Clarence, Percy, Sara, Minie, Herbert, Vivian et George… Au total, le couple à sept enfants, dont un qui meurt en bas âge.

Maintenant, si vous souhaitez savoir quel est le rapport entre cette histoire et le naufrage du Titanic, il vous suffit de regarder la vidéo placée en tête de cet article !