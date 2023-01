À Las Vegas dans l’État du Nevada, la loi autorise la mise sous tutelle de personnes âgées, sans l’avis de la famille. Des individus cruels ont saisi cette opportunité et, avec l’aide d’un réseau de professionnels de santé, de maisons de retraite et même de juges, ils ont pu déloger et accéder aux biens de nombreuses personnes âgées. Ils profitent de la fragilité et de l’isolement de leurs victimes pour les placer dans des foyers médicalisés, où ils seront bien souvent négligés ou drogués avec des médicaments puissants. Ils blâment ensuite les plaintes de ces patients sur la vieillesse ou la démence. Du jour au lendemain, ces personnes âgées ont tout perdu.

Dans ce documentaire, le réalisateur Billie Mintz enquête et met en lumière ce système corrompu, qui permet l’enrichissement de personnes malfaisantes par le dépouillement de personnes vulnérables. Il accompagne ceux qui veulent faire changer la loi, rencontre des experts et suit le procès de la tutrice April Parks, qui a vidé les comptes bancaires et isolé de leurs familles plus d’une centaine de personnes âgées.

Un documentaire à découvrir avec Spicee, partenaire de 20 Minutes.

Deux samedis par mois, 20 Minutes et Spicee vous proposent un autre regard sur le monde avec des vidéos de deux minutes : les deepfakes, nouveau jeu dangereux de l’intelligence artificielle, Covid-19, le linge sale de la fast-fashion… À retrouver sur notre site et notre page Facebook.