Le jeudi est-il le jour où il y a le plus d’accidents de chasse ?

Début janvier, la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique, Bérangère Couillard, a dévoilé 14 mesures pour encadrer la pratique de la chasse en France. Par exemple, la consommation d’alcool et de stupéfiants est désormais interdite pendant la chasse et il sera nécessaire de déclarer à l’avance toute chasse.

Pour la plupart des associations ou ONG anti-chasse, ces mesures ne vont pas assez loin ; pour elles, la question de l’interdiction de chasser le dimanche est essentielle. Sauf que pour Bérangère Couillard, la secrétaire d’État chargée à l’écologie, cette mesure n’est pas justifiée, et pour cause : le jour le plus « accidentogène », c’est-à-dire où il y aurait le plus d’accidents, serait en fait le jeudi !

Alors, Bérangère Couillard a-t-elle raison ? Vous allez le voir, la réalité est peu plus complexe que ça…. Clémence d’Oh My Fake vous explique tout dans la vidéo placée en haut de cet article !

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.