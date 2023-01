Tout commence sur Twitter le 16 novembre dernier, quand un média chinois publie une vidéo dans laquelle on voit un troupeau de moutons tourner en rond, sans raison apparente. La description de la vidéo indique que la scène aurait eu lieu en Chine et que ces animaux auraient réalisé cette étrange chorégraphie pendant dix jours sans interruption.

La vidéo a très rapidement fait le tour d’internet, et petit à petit, d’autres internautes se sont mis à poster des vidéos montrant des animaux avec des comportements bizarres. Par exemple, une colonie de fourmis qui forme un cercle, ou encore des centaines d’oiseaux volant dans tous les sens, tout en restant au même endroit.

Ces vidéos ont toutes été postées à peu près en même temps sur Twitter, ce qui donne un caractère encore plus inquiétant au phénomène. Alors forcément, certains internautes ont tenté de chercher des explications : apocalypse ? Ondes 5G ? Beaucoup d’hypothèses farfelues ont été évoquées, alors qu’il s’agit tout simplement de mouvements collectifs connus et documentés chez ces animaux. On vous explique tout dans la vidéo placée en tête de cet article.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.