Quel point commun entre Jean-Luc Mélenchon, Kylian Mbappé ou Liz Truss ? Tous les trois ont connu une année 2022 de la loose et ce ne sont pas les seuls. Entre les défaites politiques ou sportives, le coup de chaud de Will Smith aux Oscars et même les œuvres d’art « attaquées » par des militants écologiques, la rédaction de 20 Minutes vous propose une sélection, non exhaustive, en vidéo.

En France, on retiendra, entre autres, la plainte déposée par Magali Berdah. L’agente des stars de la téléréalité a accusé Booba d’être à l’origine d’une campagne de cyber-harcèlement. Le rappeur l’avait accusé de promouvoir des « influvoleurs » et d’utiliser des pratiques commerciales trompeuses.

Outre-Manche, le procès hors-norme pour diffamation entre l’acteur hollywoodien Johnny Depp et son ex-épouse Amber Heard aura marqué les esprits. L’ex-couple a détaillé à la barre leur relation toxique. S’accusant mutuellement de violences conjugales et sexuelles, le tout filmé par des caméras et diffusé en direct dans le monde entier.

Pour toutes ces personnalités, il est grand temps de tourner la page et de passer à 2023. Mais avant de leur souhaiter une bonne année, dites-nous en commentaires, qui vous auriez rajouté dans la liste ?