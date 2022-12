Avec l’hiver qui s’installe en France, c’est l’une des préoccupations centrales du moment : va-t-il y avoir des coupures de courant ? Pour l’instant, il n’est pas possible de l’affirmer à 100 %. L’exécutif a bien établi un plan de délestage en cas de tensions sur le réseau électrique cet hiver, mais il a également tenu à rassurer en expliquant que c’était le scénario « extrême », qui fera office d’ultime recours. Cela dépend de plusieurs facteurs comme la météo ou la baisse de la consommation d’énergie des ménages et des entreprises.

Mais déjà, sur les réseaux sociaux, les rumeurs vont bon train. Une carte circulant beaucoup sur Twitter et Facebook montrerait les zones privées d’électricité en cas de mise en œuvre de ce plan de délestage. Selon cette carte de France, certaines villes comme Cannes ou Bordeaux seraient directement dans le noir, tandis que l’Ile-de-France serait épargnée. Dans cette vidéo, en haut de l’article, Clémence d’Oh My Fake, vous explique en quoi cette carte ne veut rien dire et pourquoi certains internautes sont tombés dans le panneau.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.