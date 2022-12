Coupe du monde 2022 : Attention aux fausses rumeurs

À moins de vivre dans une grotte, vous n’avez pas pu passer à côté de cet évènement : le 20 novembre dernier, c’était le coup d’envoi de la Coupe du monde de football au Qatar. Cette édition 2022 est marquée par la circulation sur les réseaux sociaux d’un nombre impressionnant de rumeurs et de fausses informations en tout genre.

Vous avez, par exemple, sûrement vu passer une affiche qui liste 8 supposées restrictions (consommation d’alcool, tenue vestimentaire, comportement…) imposées aux supporteurs par le gouvernement qatari. Eh bien cette affiche ne date pas du Mondial, mais de 2012, et n’émane pas des autorités officielles mais d’une association ultra-conservatrice.

Clémence d’Oh My Fake revient ensuite sur deux autres rumeurs, fausses, largement relayées sur Twitter notamment : les matchs seraient interdits pendant les heures de prière et les rencontres entre filles et garçons non mariés seraient interdites au Qatar pendant toute la Coupe du monde.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.





Covid-19, législatives​, mouvements sociaux…, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact-checking « Fake Off ». N’hésitez pas à vous abonner, directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Promis, vous ne le regretterez pas.