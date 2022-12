C’est une nouvelle dont il ne se remet pas : Didier Raoult ne figure pas dans le classement 2021 des personnalités préférées des Français, qui paraît chaque année dans Le JDD. Et pour lui, il n’y a pas l’ombre d’un doute, il a été volontairement écarté par le journal.

Pourquoi, dans cette histoire, sommes-nous tentés de croire le professeur Raoult ? Eh bien parce que, malgré toutes les histoires qu’il y a eues autour de l’hydroxychloroquine et du Covid-19, il reste, quoi qu’il arrive, un microbiologiste et infectiologue reconnu qui a, par le passé, publié de nombreux travaux autour de recherches complexes sur les virus, les bactéries et les maladies infectieuses. C’est ce que l’on appelle un argument d’autorité.

Enfin, il s’avère que la manière dont est fait ce classement est un poil plus complexe qu’il n’y paraît. Car, contrairement à ce qu’affirme l’infectiologue marseillais, son nom a bien été proposé par Le JDD pour figurer parmi les personnalités préférées des Français.

