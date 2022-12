Qui succédera à Annie Genevard, présidente par intérim du parti Les Républicains depuis la démission de Christian Jacob le 30 juin 2022 ? Les 3 et 4 décembre, les adhérents du parti Les Républicains sont appelés à voter pour leur nouveau président.

Qui se présente ?

Les candidats à la présidence des Républicains avaient jusqu’au mois d’octobre pour se présenter. Ils ont ensuite dû recueillir au moins 250 parrainages d’élus avant le 2 novembre. S’ils étaient six sur la ligne de départ, fin octobre, au final, seuls trois parlementaires s’affronteront ce week-end.

Le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti, âgé de 57 ans, représente la ligne sécuritaire et identitaire du parti. Encombré par des révélations concernant son ex-épouse, Caroline Magne, visée par une enquête pour « détournements de fonds publics », il est malgré tout soutenu par Laurent Wauquiez, et apparaît comme le favori du scrutin.

Le député du Lot, Aurélien Pradié, 36 ans, est le numéro 3 des LR et représente une droite plus sociale et populaire. Enfin, le sénateur de Vendée, Bruno Retailleau, 61 ans, défend, lui, une ligne plus conservatrice et libérale que ses deux concurrents, et est le favori des adhérents du parti.

Qui peut voter ?

Fin septembre, les militants du parti ont été consultés sur les modalités du scrutin. Ils ont ainsi majoritairement choisi la forme d’un congrès réservé aux seuls adhérents plutôt qu’une primaire ouverte comme cela était le cas jusqu’alors. Pour voter, il faudra donc être à jour de sa cotisation de 30 euros.

De leur côté, les militants ayant choisi d’adhérer aux micropartis « Libres ! » de Valérie Pécresse, et à « La Manufacture » de Xavier Bertrand ont dû reprendre leur carte chez LR pour pouvoir participer. Au total, 91.000 adhérents pourront mettre leur bulletin dans l’urne.

Comment le scrutin va-t-il se dérouler ?

La campagne officielle de l’élection à la présidence des Républicains s’est ouverte le 4 novembre et se clôturera le 2 décembre à minuit. Pour voter, les militants pourront choisir de le faire soit par voie numérique sur le site Les Républicains, soit dans l’une des cent permanences départementales du territoire.

Si aucun des trois candidats n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés lors du premier tour, les deux finalistes arrivés en tête devront passer un second tour qui aura lieu les 10 et 11 décembre.