Partout sur TikTok, mais aussi sur Twitter, une étrange vidéo circule beaucoup depuis plusieurs jours. Elle montre un homme portant un masque chirurgical noir, a priori simple passager de la ligne 9 du métro parisien, intimant aux personnes présentes autour de lui de « tomber ». Alors qu’il les montre du doigt, ces dernières s’écroulent sur le sol de la rame, les unes après les autres, tandis que des voyageurs inquiets, voire paniqués, fuient la scène.

Alors, pourquoi, malgré de nombreux indices indiquant que cet homme n’a en réalité aucun pouvoir et qu’il s’agit d’acteurs, a-t-on envie d’y croire ? Clémence revient pour nous sur le fameux « je ne crois que ce que je vois » et sur l’effet de foule.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news, et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.





Scannez ce Snapcode pour vous abonner à OMF Oh My Fake ! - Snapchat

Covid-19, législatives​, mouvements sociaux…, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact-checking « Fake Off ». N’hésitez pas à vous abonner, directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Promis, vous ne le regretterez pas.