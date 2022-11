C’était en 1994. Tout juste rescapées du génocide, des femmes tutsis sont une seconde fois frappées par l’horreur. Alors que des militaires, envoyés par la France pour une mission humanitaire appelée « opération Turquoise », arrivent dans les camps de réfugiés de Murambi et Nyarushishi, au Rwanda, elles sont sauvagement enlevées de leurs tentes en pleine nuit, puis violées en groupe, prises en photo, et bien d’autres atrocités.

Près de trente ans plus tard, elles se livrent, face caméra, et racontent comment des soldats français les ont marquées à jamais par la violence et l’atrocité de leurs actes. Des témoignages bouleversants recueillis par l’écrivain et chanteur franco-rwandais Gaël Faye et le réalisateur Michael Sztanke.

