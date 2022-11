Des goodies à l’effigie de Lola en vente en ligne ?

C’est une histoire qui a bouleversé le pays. Celle de Lola, 12 ans, assassinée le 14 octobre dernier à Paris, et dont le corps a été retrouvé dans une valise. Quelques jours seulement après le drame, certains internautes ont prétendu avoir trouvé sur un site en ligne des goodies à l’effigie de la jeune adolescente. Coussins, sacs, dessous de verre… Le tout accompagné d’un hashtag : #justicepourlola. Alors, forcément, l’idée que l’on puisse utiliser la mort tragique de Lola dans le but de s’enrichir a fait réagir les internautes sur les réseaux.

Clémence a donc remonté le fil de ce business de goodies macabres pour tenter de comprendre comment ce dernier a pu se développer.









Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news et plus largement vous invite à comprendre les ressorts et biais psychologiques qui incitent au partage et à la viralité. Au-delà de savoir si « C’est vrai ou c’est faux », l’important est plutôt de comprendre « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les rumeurs, souvent fake, attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.





Scannez ce Snapcode pour vous abonner à OMF Oh My Fake ! - Snapchat

Covid-19, législatives​, mouvements sociaux…, OMF Oh My Fake est plus que jamais un programme qui donne recul et esprit critique tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». N’hésitez pas à vous abonner, directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Promis, vous ne le regretterez pas.