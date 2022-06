La décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine a eu de nombreuses conséquences qu'elles soient militaires, diplomatiques, économiques ou judiciaires. Cent jours après le début de l'offensive, le séisme de l’invasion continue de se faire ressentir dans le monde entier. La guerre décidée par le Kremlin a provoqué des dizaines de milliers de morts, même s’il est impossible d’obtenir un décompte fiable pour le moment. De nombreux crimes de guerre ont été rapportés en Ukraine et la ville de Boutcha est devenue un symbole du martyr des populations civiles.

Vladimir Poutine a dû revoir sa copie face à la résistance inattendue des forces ukrainiennes et les forces militaires russes se sont reportées sur la région du Donbass après un peu plus d’un mois de conflit. Au-delà des frontières (bafouées) de l’Ukraine, la pire guerre sur le sol européen depuis la Seconde Guerre mondiale a ébranlé la géopolitique mondiale. Les Occidentaux ont mis en place de très nombreuses sanctions envers Moscou et envoyé des aides astronomiques à Kiev. La Norvège et la Suède ont déposé des candidatures à l’Otan, elles qui prônaient jusque-là une position de non-alignement.

20 Minutes vous propose de vous replonger en vidéo dans ces 100 premiers jours de guerre et les principaux axes de cette dernière…