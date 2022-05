Les règles de l’exclusion. Une jeune fille sur 2 a déjà manqué l'école à cause de ses règles en France. C’est le constat alarmant de l’ONG Plan International France avec OpinionWay dans leur étude réalisée à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène menstruelle, ce samedi. Les règles ont un impact majeur sur le quotidien des adolescentes et contribuent à une discrimination sexiste. 35 % des filles disent qu’elle – ou une de leurs proches- a déjà subi des moqueries ou humiliations à cause des menstruations.

La moitié des jeunes filles interrogées estiment que des personnes considèrent encore les règles comme « sales ». Aider les adolescents et adolescentes à défaire les clichés reste donc essentiel pour lutter contre les discriminations de genre. Plan International France a donc lancé le projet « Changeons les règles ». L’objectif ? Combattre la désinformation autour des menstruations. Avec 20 jeunes bénévoles regroupés dans le Plan Jeunes, des ateliers ludiques et constructifs sont proposés dans certains lycées d’Île-de-France.

Les réseaux sociaux comme arme d’information

Selon l’étude de l’ONG, 50 % des filles auraient toujours honte d’avoir leurs règles. Et les cours d’éducation sexuelle dispensés en collège et lycée ne semblent pas, à eux seuls, permettre aux adolescentes de se sentir ordinaire face à ce phénomène naturel. « Dans les établissements scolaires, il faut qu’il y ait davantage de sensibilisation et d’informations qui soient dispensées aux filles et aux garçons », estime Juliette Bénet, porte-parole de Plan International France.

Avec tous les moyens possibles. « Il est fondamental d’utiliser le plus de plateformes, le plus d’outils possible, pour toucher un maximum de jeunes sur ces questions-là », explique à 20 Minutes Juliette Bénet. Plan International s’empare donc des réseaux sociaux et met en place des groupes d’échanges mixtes et non-mixtes modérés par des professionnels de l’ONG. Les jeunes peuvent alors débattre sur les règles et se rassurer quant à leur « normalité ».

​

Comme Plan International, les comptes qui parlent explicitement des menstruations sont de plus en plus nombreux sur Instagram. Le compte Instagram Coup de sang, par exemple, a été créé en 2018 par Clara Déplantes, étudiante à l’époque. « Dans les commentaires, il y a un partage d’expériences, on se sent moins seule », a-t-elle expliqué à l’AFP. Les adolescentes se retrouvent dans ces témoignages anonymes et acceptent plus facilement leurs règles et ça marche. Le compte a fait face à un succès inattendu : près de 100.000 personnes y sont abonnées.