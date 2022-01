Les cinq bonnes nouvelles à retenir de 2021

Enfin, 2021 est terminée, et après douze mois passés en apnée, entre confinements, vaccins et variants du coronavirus, 20 Minutes est là pour vous remonter le moral et vous prouver que l'année écoulée n'a pas été pourrie de bout en bout.

On a sélectionné cinq bonnes nouvelles à retenir, de la fin des plastiques à usage unique dans l’Union européenne à l’annonce d’un début de vaccin contre le Sida, en passant par la construction d’une école au Malawi grâce à l’impression 3D. Autant de sujets qu’on a traités pour vous avec un petit soupir de satisfaction, comme une pause bienvenue dans l’actualité. Sans oublier, en fil rouge, les droits des personnes LGBT qui ont progressé un peu partout dans le monde, avec le mariage pour tous au Japon, le passeport neutre en Argentine et aux Etats-Unis et la fin des thérapies de conversion en France !

Avec tout ça, on a retrouvé espoir. Et pour ne pas être trop nostalgique de 2021, nos cinq bonnes nouvelles à attendre de 2022 arrivent très vite !