Nos rues ont du talent… Et des papilles ! Notre série « Plein les doigts » reprend du service. 20 Minutes vous fait découvrir ce que la street-food à la française a de meilleur à offrir. De Paris à Nice en passant par Bordeaux et Strasbourg, voici nos endroits favoris pour manger sur le pouce. Et s’en mettre plein les doigts.

« Ouvrez grand la bouche ! », affiche Taziana Jurdi sur le mur de La Quequetterie, rue d’Aboukir dans le 2e arrondissement de Paris. Dans la boutique rose pâle, ornée de fleurs et de néons colorés, la jeune femme vend des fluffy pancakes coquins. Une décoration qui aide « rendre moins vulgaire et accessible à tous » un concept qu’elle a repéré en Thaïlande et en Espagne. La Quequetterie a été créée entre les deux premiers confinements et c’est une success-story, Taziana Jurdi ouvre des franchises à Montpellier, Toulouse, et plus récemment, à Angers où la boutique a fait polémique.