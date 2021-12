Après une édition 2020 annulée, la ville de Lyon s’illumine de nouveau pour la Fête des lumières qui démarre ce mercredi soir et se tient jusqu’à samedi. Plus d’une trentaine d’œuvres sont programmées. Cette fois encore, la cathédrale Saint-Jean et la place des Terreaux s’annoncent comme les grands incontournables de cette manifestation. Sans oublier le spectacle projeté sur les façades de la basilique de Fourvière.

Pour ceux qui redoutent de braver la foule et le mauvais temps, des animations plus intimistes sont également prévues au parc Sergent-Blandan, aux Subsistances mais aussi dans le cadre très feutré du parc de la Tête-d’Or.

Voici nos conseils et déjà nos premiers coups de cœur.