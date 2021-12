C’est une tradition qui perdure depuis 1852. Et ce, bien avant que la Fête des lumières ne soit instaurée, bien avant que les bâtiments de Lyon ne se parent de leurs plus belles couleurs. Chaque 8 décembre à la tombée de la nuit, les Gones et Fenottes [surnoms des habitants] mettent des lumignons [petites bougies cannelées] sur leurs fenêtres pour illuminer la ville et rendre hommage à la Vierge Marie.

Une coutume qui s’exporte au-delà des frontières rhodaniennes. Il n’est pas rare de voir fleurir des photos d’expatriés lyonnais allumant leurs bougies ce soir-là aux quatre coins de la planète.

Quelle histoire se cache derrière ce geste symbolique ? Est-ce pour avoir remercié la Vierge Marie d’avoir sauvé la ville de la peste, comme peut-on l’entendre dire régulièrement ? 20 Minutes vous narre l’histoire du 8 décembre à Lyon.