Le prolongement de la ligne 14 ouvre enfin à Saint-Ouen — 20 Minutes

Ils l’attendaient de pied ferme. Ce lundi à 16 heures, le prolongement de la ligne 14 à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) a ouvert ses portes. Destinée à soulager la ligne 13 et à desservir des quartiers en plein essor, cette extension a été accueillie en grande pompe. Certains usagers attendaient cette ouverture depuis des années. La mise en service de ce tronçon de 5,8 km entre Saint-Lazare et Mairie de Saint-Ouen « va dans le sens de l’Histoire », a estimé sur place le Premier ministre, Jean Castex. Ouvert avec trois ans de retard, le nouveau tronçon comporte quatre stations. Adieu le terminus Saint-Lazare, la 14 poursuit désormais sa route à Pont Cardinet (17e arrondissement), Porte de Clichy « Tribunal de Paris » – qui ouvrira en janvier-, Saint-Ouen et Mairie de Saint-Ouen.

« C’est Noël à Saint-Ouen avec onze jours d’avance », a lancé la présidente du conseil régional et d’Ile-de-France Mobilités, Valérie Pécresse. Serge le lapin était également de la partie. La ligne 14 fera désormais 27 kilomètres de long. Et sa fréquentation devrait passer de 550.000 voyageurs par jour – avant la pandémie de coronavirus – à un million. 20 Minutes vous fait voyager sur ce nouvel axe du métro parisien.