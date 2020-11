Confinement : L'impossible mission de contrôle par les forces de l'ordre — 20 Minutes

Un important dispositif de contrôles a été déployé mercredi matin à Rennes pour contrôler le respect du confinement.

La mission n’est pas simple pour les forces de l’ordre, qui font face à d’importants flux de circulation.

La surveillance accrue des lieux de culte et des établissements scolaires sollicite également policiers et gendarmes.

Un confinement ? Mais quel confinement ? Ce mercredi matin vers 9h30, un ballet interrompu de véhicules traversait la place de Bretagne, à Rennes, quand les forces de l’ordre se déployaient pour mener un important dispositif de contrôle. Objectif : vérifier que les mesures imposées par le gouvernement sont bien appliquées. « Globalement, la règle est plutôt bien respectée. On peut se féliciter que le port du masque soit maintenant acquis », relève un gendarme venu prêter main-forte aux policiers rennais. Certains de ses collègues « de l’autre maison » sont moins optimistes. « Il y a un monde fou, on ne voit même pas la différence par rapport à un jour normal », souffle un agent après avoir contrôlé deux piétons simultanément.

En vigueur depuis vendredi, la saison 2 du confinement national complique sérieusement la tâche des forces de l’ordre, confrontées à un trafic quasi normal en cette fraîche matinée d’automne. « On évite d’être présents aux heures de pointe car on voit qu’il y a énormément de déplacements pour motif professionnel », justifie le commandant Renaud Moal, qui dirigeait l’opération ce mercredi. « On ne peut pas contrôler tout le monde de toute façon. Regardez comme c’est dense. » Le gradé reconnaît qu’avec la menace terroriste et la surveillance accrue des lieux de culte et des établissements scolaires, « tout se mélange un peu ».

#Rennes ce jour, bilan opération de contrôle attestation déplacement #Confinement.

153 véhicules contrôlés, 20 infractions relevées dont 13 sur attestations.

Respectez les consignes et #GestesBarrières.

Contrôles aléatoires à venir.... — Police nationale 35 (@PoliceNat35) November 4, 2020

Contrairement au mois de mars et avril où les rues étaient désertes, les forces de l’ordre doivent cette fois jongler avec les attestations professionnelles, les déplacements des enfants vers l’école ou l’achat de denrées jugées « essentielles ». « Je fais demi-tour parce que j’ai oublié du beurre », glisse une vieille dame en chemin vers le supermarché du coin. « On a vu des gens vulnérables qui ont traversé la ville pour venir faire leurs courses ici. Ça n’a pas de sens et il faut leur faire comprendre », glisse un agent, gilet jaune fluo sur le dos.

Des forces de l'ordre désormais intransigeantes

Moins strict, ce second confinement laisse davantage de place aux sorties et la population semble en profiter. « Nous avons été tolérants jusqu’ici mais nous allons sévir », prévient le commandant Moal. Mercredi matin, une dame âgée en a fait les frais. En chemin pour un rendez-vous médical, elle marchait sans attestation et a écopé de 135 euros d’amende. « Elle était fâchée. Mais que voulez-vous, la pédagogie, ça va un temps. »

Ce mercredi, une vingtaine de policiers et gendarmes ont mené à bien l’opération de contrôle organisée sur la place de Bretagne. Bilan : 153 véhicules contrôlés, 20 infractions relevées dont 13 sur attestation. Les forces de l’ordre s’installeront tous les jours sur cet important nœud de circulation de Rennes mais préviennent qu’ils seront désormais intransigeants sur les attestations de déplacement. « Nos hôpitaux sont à saturation. Nous n’avons plus le choix », glisse un policier un brin agacé par l’activité matinale des lieux.