Une marée de boue a déferlé derrière les palissades du chantier de la Ligne C du métro à Toulouse. L’incident, qui n’a pas fait de blessé selon Tisséo, s’est produit mercredi vers 11h30 sur l’emprise de la future station « Montaudran Gare – Piste des Géants », tout près de la Halle de la Machine. C’est une des immenses cuves verticales, apparues depuis le démarrage de ce colossal chantier, qui a « rompu », déversant les 1,400 m3 de boue qu’elle contenait.

Ce tsunami boueux a emporté 30 mètres de palissade et bloqué en partie l’accès du complexe sportif de Montaudran, fermé jusqu’à nouvel ordre, le temps d’un grand nettoyage à coups de pelles mécaniques.

Plusieurs jours d’enquête et de nettoyage

« L’entreprise est mobilisée pour assurer en priorité le nettoyage des abords du chantier et circonscrire les boues à l’intérieur de l’installation du chantier », précise Tisséo ce jeudi matin dans un communiqué. « Les expertises sont engagées pour analyser les boues qui se sont écoulées sur le chantier et pour déterminer les causes précises de l’incident », poursuit l’autorité organisatrice des transports en commun.

Les investigations et le nettoyage devraient prendre « quelques jours ». Et par précaution, toutes les cuves – rouges ou bleues – du chantier vont être contrôlées. Elles servent à stocker les terres excavées, avant leur acheminement dans un site de traitement.