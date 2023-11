Un poissonnier du marché Victor Hugo de Toulouse a entendu des cris de douleur en ouvrant son étal ce samedi, à 5h. Il a constaté qu’un jeune homme était tombé dans la machine à glace remplie d’eau chaude qui sert à faire fondre la glace des étals de poissonniers. L’écailler a appelé les secours mais la victime, âgée de 20 ans, est décédée rapidement.

La piste accidentelle privilégiée

« Il était à une soirée festive mais pas dans le même secteur [que le marché Victor Hugo] , rapporte le commissaire Jean-Noël Brua. Et, on sait qu’il y a eu une bagarre à laquelle il a peut-être participé ou du moins dont il a été à proximité mais, il rentre seul dans le marché ». A ce stade l’enquête se poursuit et toutes les pistes restent ouvertes mais celle de l’accident apparaît privilégiée.

L’enquête va se poursuivre avec les auditions des témoins et l’exploitation de la vidéo surveillance disponible sur le parcours que la victime a emprunté avant son décès.