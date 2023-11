Il faut désormais contourner les barrières et les rubans de sécurité. Un périmètre de sécurité a été installé mardi soir au pied de deux immeubles mitoyens du centre historique de Toulouse : le 18, rue des Puits-clos et le 20, place Salengro, dont tous les habitants, occupants huit appartements en tout, ont été évacués en urgence mardi soir à la demande de la mairie. « Il y a une fissure sur un mur mitoyen qui était déjà sous surveillance depuis un certain temps. Des témoins avaient été placés et nous avons été prévenus mardi soir d’un gonflement anormal. Notre rôle était d’assurer la sécurité des habitants », explique Claire Nison, la conseillère municipale en charge de la lutte contre l’habitat insalubre. Deux magasins situés en rez-de-chaussée – une droguerie et une chocolaterie – sont également concernés et sont restés fermés ce jeudi.

Selon, les experts mandatés par la municipalité, les deux bâtiments doivent désormais être intégralement vidés pour « alléger les planchers » et permettre les travaux sur le mur mitoyen fragilisé.

La mission de la mairie s’arrête là, les immeubles étant privés. C’est aux propriétaires de déterminer entre eux les responsabilités, d’assurer les travaux et de se charger du relogement des locataires le temps du chantier.