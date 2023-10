Le conseil métropolitain de Toulouse a adopté jeudi une délibération permettant aux véhicules portant une vignette Crit’Air 3 de continuer à circuler dans sa Zone à faibles émissions (ZFE), alors qu’ils devaient être interdits au 1er janvier 2024. Cette mesure, qui concerne les véhicules essence immatriculés avant le 1er janvier 2006 et les moteurs diesel immatriculés avant le 1er janvier 2011, a pu être prise car la qualité de l’air s’est améliorée à Toulouse en 2022.

Le ministère de la Transition écologique avait indiqué en juillet que la Ville Rose ne dépassait plus régulièrement le seuil réglementaire de dioxyde d’azote et basculait « en zone de vigilance », comme Grenoble et Reims, ce qui lui permet de « décider de suspendre les prochaines étapes de son calendrier de restrictions ».

La situation pour être réexaminée

La mesure devra néanmoins être réexaminée si de nouveaux dépassements de seuil sont constatés sur trois années minimum, pendant une période de cinq ans. Le non-dépassement du seuil ne signifie pas pour autant que l’air est sain : Toulouse, comme presque toutes les agglomérations françaises, dépasse encore largement les valeurs recommandées par l’OMS, de 10 g de NO2/m3.

« Vous faites le choix d’abandonner les populations les plus exposées » à la pollution de l’air, a déclaré lors des débats Thomas Karmann, conseiller métropolitain écologiste, tandis que Caroline Honvault, du groupe d’opposition Alternative pour une Métropole Citoyenne, dénonçait une « politique de l’autruche ». Le Medef de la Haute-Garonne, lui, s’est félicité de cette décision. « Les entreprises, les organisations patronales, la chambre de commerce et d’industrie et les branches professionnelles ont uni leurs forces pour éviter une crise sociale imminente. Cette solidarité a été le reflet de la détermination à préserver l’économie locale tout en poursuivant la transition vers des pratiques plus durables », déclare Pierre-Olivier Nau, Président du Medef Haute-Garonne.

Des mesures d'« acceptabilité » sociale à l’automne

Les véhicules plus polluants, les Crit’Air 4, 5 et hors catégorie, restent interdits d’accès à la ZFE, même s’ils peuvent disposer d’un pass dérogatoire de 52 jours par an.

Le débat sur la mise en place des ZFE est devenu explosif début 2023, sur fond de crise du pouvoir d’achat car les véhicules moins polluants, hybrides ou électriques, sont plus chers à l’acquisition. Le RN comme LR ont proposé de supprimer les zones, tandis que les Insoumis ont demandé un moratoire.

Le ministère de la Transition écologique a promis de présenter à l’automne des mesures d'« acceptabilité » sociale pour la mise en place des ZFE. Il doit s’inspirer d’un rapport de l’association France Urbaine - dont le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, est le premier vice-président - qui propose notamment de doubler les aides de l’Etat pour l’achat de véhicules moins polluants.