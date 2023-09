Un homme tué par balles à Toulouse près d’un point de deal

C’est le second drame similaire en six mois. Un homme a été tué par balles jeudi soir dans le quartier sensible d’Empalot, à Toulouse, à proximité d’un point de deal, a-t-on appris de source policière.

Touchée à la tête et au ventre, la victime n’a pas survécu à ses blessures, malgré les premiers gestes de secours prodigués par des jeunes du quartier, selon la même source.

La brigade criminelle de la direction territoriale de la police judiciaire (DTPJ) de Toulouse a été saisie de cette enquête ouverte par le parquet de Toulouse pour assassinat.

« Sonnette d’alarme »

Il y a six mois dans ce même secteur, un jeune homme d’une vingtaine d’années est mort après avoir été touché par une rafale d’arme automatique, dans ce qui s’apparentait à un règlement de comptes, sur fond de trafic de stupéfiants.

Lors de sa conférence de presse de rentrée la semaine dernière, le maire (DVD) de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, avait déploré l’augmentation ces derniers mois des coups de feu liés au trafic de stupéfiants dans ce quartier d’Empalot, au nord de la ville. « Je tire la sonnette d’alarme », avait déclaré l’élu, demandant de nouveaux renforts policiers.

La « ville rose » reste toutefois loin de la violence qui sévit à Marseille, avec une quarantaine d’homicides liés au trafic de stupéfiants depuis le début de l’année dans la cité phocéenne.