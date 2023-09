« Je fais la queue pour commander et tu nous prends deux bières ? » Il n’est même pas encore midi que les nouvelles Halles de la Cartoucherie de Toulouse bouillonnent déjà ce mercredi. Dans un brouhaha de pause méridienne comme à la cantine, l’ancienne usine de munition du XIXe siècle grouille d’affamés et de curieux. A peine ouvertes depuis vendredi, ces toutes nouvelles halles se veulent être le grand lieu des gourmands.

« Mais on va manger quoi maman, en fait », se demande le petit George, minuscule dans cet énorme hangar de 13,500 m2. Attaché à la main de sa mère, l’enfant contemple toutes les enseignes. Avec plus d’une vingtaine de comptoirs, la question n’est, en effet, pas si bête. Argentin, vietnamien, bouillon français ou italien : il y en a pour tous les goûts avec 22 stands de marché, de street foods et trois bars sur les 3.000 m2 de « la place du marché ». Chacun peut se commander ce qu’il veut et s’asseoir sur les tables aux alentours. Aucune d’entre elles n’est assignée. A la bonne franquette.

« C’est très sympa ce concept. A Pau, il y a la même chose et j’aime bien parce qu’on est libre et on ne nous impose rien », explique Thibaut, un jeune free-lance en communication, Palois d’origine, qui travaille à deux pas de ce réfectoire géant. Aujourd’hui, il est venu pour la première fois avec ses collègues du coworking pour tester. « On préférait qu’il y ait moins de monde et voir si ça pourrait devenir notre future cantine », enchaîne Léa, casque encore vissé sur la tête, posée tranquillement en terrasse pour profiter de l’été indien.

800 places assises en intérieur

A l’inverse, les commerçants, eux, courent partout pour servir les clients. Coincés dans des costumes, brandissant un badge du CHU, ou slalomant avec une trottinette, les épicuriens du jour se faufilent pour trouver une place. C’est que les Halles de la Cartoucherie comprennent tout de même 800 places assises et 200 places supplémentaires en terrasse.

Vers 12h30, à l’heure de la pause déjeuner, les Halles se font submerger. Les queues s’allongent et les tables se remplissent. « Le monde est là. Maintenant, il nous manque plus que du staff », glisse Julien entre deux courses à la commande. Ce responsable de la loge de Boniface, spécialisé en produits de la mer a un bail permanent au sein du bâtiment, contrairement à d’autres stands qui changeront tous les deux ans. L’occasion de se perfectionner dans ce nouveau mode de commerces pour être au top. « On a tous besoin de quelques jours pour se mettre vraiment au rythme, c’est normal, mais on fait tout pour être bon ! », s’enchante le gérant.

« J’ai voulu tester plus au calme »

Nicole, Enzo et Thierry attendent patiemment leur repas sur le pouce entre les burritos, les nems et les pizzas. « J’ai pris un ceviche et j’attends ma copine qui commande au bouillon. J’ai trop la dalle », lâche Mathilde, une jeune étudiante en commerces venue exprès en tram pour l’occasion. « Vendredi, j’y étais, mais il y avait trop de monde. Là, je voulais tester plus au calme », ajoute cette épicurienne, qui attend patiemment sa copine pour dévorer son plat à côté d’inconnus avec qui elle partage la table.

A l’heure de retourner au travail, chacun range son assiette, tri ses déchets et part tranquillement pour regagner son quotidien après une pause légère et gourmande.

Petits comme grands acourent pour tester ces nouvelles halles. - Lucie Tollon

Un véritable succès donc pour les Halles qui ont accueilli près de 100.000 personnes ce week-end pour l’ouverture, accompagnée de la Coupe du monde de rugby. Au grand dam des restaurateurs voisins, d’ailleurs… « On se doutait bien que les premières semaines allaient être compliquées. C’est l’effet nouveauté et curiosité avec un concept qui plaît toujours », explique Alexandre, serveur au restaurant Les Munitionnettes à deux pas des Halles. Sa terrasse est quasiment vide, tout comme l’intérieur… « On attend de voir mais ça devrait revenir à la normale toute de même », se rassure-t-il. Il faut dire que l’ouverture était attendue depuis sept ans.

Au cœur de l’écoquartier de la Cartoucherie, qui compte aujourd’hui quelque 6.000 habitants, cette food place a bien plus à offrir : une salle de sport hybride sur 2.000 m2, un mur d’escalade, une future salle de concert. C’est un véritable tiers-lieu qui s’est ouvert aux habitants toulousains.