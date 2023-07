C’est l’heure du rendez-vous estivale immanquable, celui du feu d’artifice du 14-Juillet. Comme chaque année, Toulouse offre une soirée de spectacle pour petits et grands pour en prendre plein les yeux et plein les oreilles.

Gimme ! Gimme ! Gimme le feu d’artifice à la Reynerie

Interrompu depuis la crise sanitaire, le feu d’artifice revient à la Reynerie cette année le 13 juillet, à la veille de la Fête nationale. Rendez-vous dès 22h30 sur les berges du lac, pour une féerie lumineuse au rythme des thèmes musicaux du groupe Abba. Un joli rencard dans un endroit idéal de Toulouse au bord de l’eau. L’occasion, également, de mettre en lumière la nouvelle base nautique du quartier qui sera inaugurée la veille, le mercredi 12.

Vous pourrez accéder aux festivités en bus ou en métro directement !

Concerts, lumières et rugby au bord de la Garonne

Il est là, toujours à l’heure, toujours au rendez-vous. L’incontournable feu d’artifice du 14-Juillet au bord de la Garonne illuminera la ville dès 22h30. Tiré depuis 24 radeaux et barges au milieu du fleuve, il offrira une façade de feu à voir en 360°. Pont-Neuf, pont Saint-Michel, prairie des Filtres ou quai de la Daurade… A vous de choisir votre spot préféré pour profiter du show sur le thème du rugby cette année en hommage à la Coupe du monde qui aura lieu en septembre.

En amont, des festivités de feu, un grand concert gratuit aura lieu à la prairie des Filtres : en tête d’affiche, dès 20h30 : Vianney, Vitaa, Gims ou encore Hatik, Dadju et Jain. En première partie dès 18h30, des jeunes artistes toulousains à découvrir !

Afin de garantir une meilleure accessibilité au spectacle pour tous, une plateforme sera installée face à la scène et à proximité pour les personnes à mobilité réduite, desservie par une rampe d’accès. Une boucle magnétique pour les malentendants est également prévue.

A Carcassonne, THE place to be à petit prix

C’est peut-être le feu d’artifice le plus important et connu de la région. Tiré depuis la cité médiévale, le feu d’artifice de Carcassonne est l’événement mondial incontournable qui attire chaque année des centaines de milliers de personnes. Il illumine tous les ans depuis 1898 le ciel de la cité. Venez vivre et assister à ce spectacle hors norme et inoubliable. Cette année, le thème sera sur « La Cité stellaire » en clin d’œil au 50e anniversaire de la fusée Ariane célébré cette année 2023. Le feu d’artifice est tiré aux environs de 22h30, mais nous vous conseillons d’arriver au moins 2 heures en avance.

Pour l’occasion, la SNCF propose plusieurs liO Train événementiels à petits prix au départ de Toulouse, Narbonne et Limoux et à destination de Carcassonne avec des réductions de 50 %. Des trains partiront à 17h03 ou 17h50 de Toulouse et repartiront à 00h01 ou 00h49 de Carcassonne pour profiter des festivités sans se préoccuper de la voiture.

Espérons maintenant que les orages ne viendront pas jouer les trouble-fêtes