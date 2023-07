La vie normale, c’est pour mercredi. La préfecture a décidé de prolonger ce mardi à Toulouse son dispositif de prévention des violences urbaines mis en place en raison des incidents, plus sporadiques depuis dimanche, qui y ont éclaté après la mort du jeune Nahel à Nanterre. Pour le sixième soir consécutif, les lignes de transport en commun fermeront donc par anticipation, même si les mesures sont assouplies pour les bus, dont toutes les lignes seront interrompues à compter de 23 heures.

Le tram est particulièrement concerné avec des derniers départs qui s’effectueront 20h03 de MEETT, à 20h24 à Odyssud et à 21h13 à Palais de Justice. La ligne de bus 31 sera prolongée jusqu’aux Arènes en deuxième partie de soirée.

Derniers départs 23h30 presque partout

Concernant le métro, les derniers départs auront lieu à 23h30, sauf sur le tronçon Basso-Cambo-Arènes et dans les stations Empalot et Trois-Cocus où les rames ne circuleront plus dès 22 heures.

Le préfet Pierre-André Durand précise que ces décisions ont été prises en accord avec le maire Jean-Luc Moudenc pour prévenir les agissements « des groupes d’individus qui se déplacent de quartier en quartier pour commettre des dégradations diverses et se livrer à des affrontements avec les forces de l’ordre ».

« Pour le mercredi 5 juillet, la réouverture du réseau est prévue aux horaires habituels », indique Tisséo.