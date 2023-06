Ils s’élèvent peu à peu sur la place du Capitole : 28 arbres, entre 3,5 et 6 mètres de haut vont être posés dans des jardinières pour rafraîchir la place et lutter contre la canicule. Une ombrière du même type que rue Alsace-Lorraine sera également installée entre le 17 et 21 juillet pour permettre un passage sur la place « sans être accablé par la chaleur », explique le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.

Et sous la fournaise d’un mercredi de soldes caniculaire, les passants sont plutôt satisfaits de ce nouveau vert qui colore la place. Pas pour la fraîcheur et l’ombre qui se dégagent de ces arbres - seulement une dizaine est posée dans leurs gigantesques pots bleus et or pour l’instant - mais pour l’esthétique. « C’est très joli. Ça rajoute un côté champêtre », estime « Didi », une retraitée qui a décidé de se poser sur un banc après quelques courses… en plein soleil et petit débardeur noir « pour prendre un peu de couleurs ».

« L’arbre qui cache la forêt »

Il faut dire que l’ombre manque encore et toujours place du Capitole. « Il fait toujours aussi chaud avec ou sans ces arbres », constatent de leur côté deux étudiantes en droit, Amélie et Romane qui attendent de se faire tresser sur un stand au milieu de la place. « Je ne sais pas si on aurait pu planter les arbres mais c’est plutôt bien. C’est déjà ça de pris. A voir quand ils auront grandi », développe Mireille aux côtés de sa fille de 7 ans. Cette salariée en association se demande tout de même « pourquoi ils ne sont pas arrivés plus tôt leur donnant davantage de temps pour grandir ».

Si l’esthétique est saluée, tout le monde ne s’estomaque pas devant cette nouvelle mesure : « C’est un grain de sable ! On nous promet des choses et on a des arbustes, on se moque du monde. C’est l’arbre qui cache la forêt à ce niveau », s’agace Didier, un quinquagénaire qui trempe sa chemise bleue de sueur en route pour sa banque. Bref, il fait toujours très chaud à Toulouse… Et si certains se cachent de la lumière chaude sous les stands des commerçants ou à l’ombre des parasols des cafés, la plupart des passants évitent en toute hâte les bains de soleil.





https://t.co/6eK8pNXVpw

Ouch ! Énorme !!!

Allons tous nous rafraîchir place du cap. 👍👏🤭 — Jo l'Abricot (@AbriacJ) June 28, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

« La jardinière fait plus d’ombre que l’arbre. La pertinence d’un parking en sous-sol pose question quand la canicule s’annonce plus forte et plus longue et qu’en parallèle notre ressource en eau diminue. A quand combler une partie de ce parking pour planter de vrais arbres », questionne Jean-François Rouan sur Twitter. De son côté, Geoffroy ironise : « Sûr que ça rafraîchit la ville, bougres d’ânes. Je sens l’air frais depuis Jolimont ».









Végétaliser le Capitole ? Il n’y a pas 36.000 solutions

Critiquée ou non, c’est une solution à la hauteur des possibilités de la municipalité, qui est pieds et poings liés par l’architecte des bâtiments de France. Concrètement, sur la place emblématique de Toulouse, il est impossible de végétaliser ou de totalement rafraîchir l’espace : « Toutes nos options ont été soumises à l’architecte des bâtiments de France. Nous sommes assujettis à un nombre de contraintes inédites. Ce n’est pas si simple, c’est même plus compliqué qu’ailleurs », estime le premier édile justifiant l’impossibilité de planter des arbres, notamment à cause du parking souterrain.

Pour la Ville, « c’est un premier essai. Ce n’est pas définitif. Nous accueillons avec plaisir toutes les idées des Toulousains pour rafraîchir la ville. On est très ouvert sur la question », ajoute le maire, tant que les dispositifs sont validés par l’architecte des bâtiments de France, tout de même. Il faut, en effet, prendre en compte l’architecture, évidemment, autant que le parking, mais aussi l’accueil du public et la visibilité de la façade du Capitole. Des conditions qui peuvent freiner certains projets plus efficaces « mais c’est un travail de réajustement pas de rapport de force entre ce qu’attendent les Toulousains, ce que peut faire la Ville et les obligations de l’architecte des bâtiments de France », rassure Jean-Luc Moudenc.*

Des ombrières ailleurs en ville

Pour un coût de 600.000 euros, la place du Capitole sera, donc, habillée d’érables ou encore d’eucalyptus et de lilas qui resteront à l’année « si les Toulousains le souhaitent ». De son côté, l’ombrière composée de rubans sera positionnée au droit des terrasses de la rue Dominique Baudis et de la Croix Occitane sur 560 m2.

Les actions pour tenter de rafraîchir la ville du Sud-Est ne s’arrêtent pas au Capitole. La municipalité compte, également, poser des ombrières saisonnières ou permanentes au Carré de la Maourine, place de l’Aéropostale, au jardin Michelet, place des Pradettes, sur le Pont-Saint-Pierre, rue Bertran à Borderouge, et place Abbal.