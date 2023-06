De nouvelles têtes d’affiche, une programmation étalée sur trois jours et plus de toilettes… Le Rose Festival pose, pour la deuxième fois, ses valises au MEETT de Toulouse et compte livrer une version améliorée du festival 1.0, les 1er, 2 et 3 septembre.

Big Flo et Oli ont entendu les remarques suite à la toute première édition du festival toulousain - qui fut par ailleurs une véritable réussite. Un problème majeur sera donc réglé : vous n’aurez plus à autant attendre pour aller aux toilettes. « On en a rajouté pleins ! On ne pense qu’aux toilettes du Rose festival », s’amusent les deux rappeurs toulousains. Et pour cause, si 99 % des festivaliers questionnés recommandent le Rose Festival, les files d’attente furent leur talon d’Achille. « Mais on est qu’au début, on ne peut que s’améliorer. On écoute toutes les critiques », ajoute le duo. Plusieurs coins food-trucks éviteront également aux spectateurs de trop attendre pour se sustenter. Un plus notable pour une meilleure expérience. Mais ce ne sont - heureusement - pas les seules nouveautés…

Plus de monde pour plus de concert

Après le succès de la première édition, le Rose Festival s’agrandit, permettant d’accueillir 31.000 personnes par jour au lieu de 25.000. Les créneaux horaires bougent aussi permettant à plus d’artistes de fouler les deux scènes du Rose Festival. Neuf artistes le vendredi de 15 heures à 2 heures du matin, dix pour le samedi aux mêmes horaires et neuf pour le dimanche, de 13h30 à minuit.

Les festivaliers pourront profiter des grandes têtes d’affiche, de la pop à l’électro en passant par le rap. Tiakola, Hamza ou encore SCH… Cette année la programmation est, effectivement, très rap avec également des figures montantes comme Khali et WarEnd. Une volonté de Big Flo et Oli de mettre en avant des jeunes artistes sur le devant de la scène. A découvrir également, les deux gagnants du Tremplin Rose pour une première édition qui a déjà reçu 400 candidatures. Un coup de pouce souhaité par les deux jeunes rappeurs, « qui ont galéré avant d’en arriver là ».

Il y en aura, quand même, pour tous les goûts, avec Angèle, M83, ainsi que -M- et Woralks. « Le but est de faire plaisir à tout le monde », expliquent Jean-Nicolas Baylet, du Groupe La Dépêche du Midi, Samuel Capus de Bleu Citron et les frères Ordoñez, derrière la création de ce grand festival toulousain.

Un hommage grandeur nature à la Ville rose

En plus des deux scènes musicales, les Festivaliers pourront profiter d’une décoration améliorée pour rendre toujours un peu plus hommage à la Ville rose. Et qui dit hommage à la Ville rose dit bars : 150 mètres de comptoirs sont prévus, avec un coin « Saint-Pierre » et « Pont-Neuf ». La Grande Roue fera son retour ainsi que le mur de graff. Un monde crée tout autour de la musique pour que les spectateurs vivent au rythme de Toulouse et de son identité. « On veut offrir une expérience pas seulement musicale. On souhaite que les gens entrent dans un monde particulier et unique », ajoute les organisateurs.

Le rêve de gosse des deux Toulousains s’implante peu à peu comme une référence dans le milieu événementiel. La deuxième édition n’a même pas commencé, que les organisateurs préparent déjà les prochains festivals avec un mot d’ordre : toujours plus et toujours mieux. Et une volonté ancrée : ramener des artistes internationaux.