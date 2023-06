Avec « The Art of the Brick », Toulouse croule sous les Lego

Après Milan, Atlanta, Paris ou encore Bruxelles, c’est au tour de Toulouse d’accueillir The Art of the Brick : Exposition d’art en Lego®*. Visitée par plus de dix millions de personnes, l’exposition au succès planétaire est qualifiée par la rédaction de CNN de « l’une des dix expositions à ne pas rater dans le monde ».

The Art of the Brick va prendre ses questiers au cœur de l'Espace EDF-Bazacle du 28 juin à la fin de l’été. Là, pourront être découvertes les 70 sculptures XXL fabriquées intégralement en Lego® par l’artiste américain Nathan Sawaya… soit plus d’un million de briques. Si Le Penseur de Rodin, Le Baiser de Klimt ou encore Le Cri d’Edvard Munch sont les incontournables de The Art of the Brick, d’autres œuvres, inédites cette fois, font partie de l’expo version Europe. Parmi elles, un squelette de T-Rex de six mètres de longueur réalisé avec plus de 80.000 briques.

Hors expo, The Art of the Brick propose des ateliers créatifs, une zone de jeux de construction interactive ou encore une boutique spéciale Lego®. La billetterie est ouverte sur theartofthebrickexpo.com/toulouse.

*Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 à 19 heures ; samedi de 9 à 21 heures et dimanche de 9 à 20 heures. Rendez-vous à l’Espace EDF Bazacle, 11 quai Saint-Pierre. Tarif : à partir de 13,90 € pour un adulte et 9,90 € pour un enfant (entrée gratuite pour les moins de 4 ans).