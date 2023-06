Le grand rendez-vous de la musique urbaine, des mélomanes et des fêtards en tout genre est de retour, toujours à la même date pour le jour le plus long de l’année : le 21 juin. À l’occasion de la Fête de la musique, toujours de beaux rendez-vous partout en France. A Toulouse, comme chaque année, une programmation éclectique dans toute la ville. 20 Minutes a sélectionné cinq événements à ne pas manquer ! En espérant que les orages, eux, ne soient pas de la fête.

Du Drag-show près de Saint-Georges. La Cafétéria, en association avec la Gayguette, présente sa deuxième édition de la fête de la musique le 21 juin à partir de 18 heures, au 37 rue Boulbonne à Toulouse. Encore plus burlesque que l’an passé, la dream team de la Gayguette sera réunie au grand complet. Depuis six ans, la Gayguette est devenue une soirée LGBTQIA + incontournable de la scène toulousaine. Fête, drag-show, danse, rire et bisous sont au programme pour un lâcher prise dans une ambiance safe et bienveillante. Au programme de ce 21 juin : la queen Mika Rambar, l’excentrique Belladonna, l’incroyable Louis Louis et le délirant Chic Type donneront le tempo. Entre shows extravagants et tenues délirantes, la Cafétéria et la Gayguette vous promettent une soirée aux multiples facettes, pleine de surprises et de folies.

De la musique au musée des Abattoirs. Ce 21 juin, de 18 heures à 23 heures, les Abattoirs vous ouvrent leurs portes en musique. Exceptionnellement, l’entrée sera gratuite de 18 heures à 20 heures. Dès 18h30, dans la salle Picasso, assistez à la prestation de la chorale féministe L’Ebranleuse. Ces trente choristes vous proposent un spectacle d’une heure autour de leur répertoire varié et engagé. De 20 heures à 23 heures, la fête se poursuit dans les cours. Sur l’esplanade Daniel Cordier, laissez-vous emporter par le DJ set live de Sound Fari aux sonorités captivantes de hip-hop, funk et afro-beat. Devant le restaurant L’Hémicycle, le groupe South West Trio vous réserve d’agréables surprises avec leur répertoire jazz aux accents occitans.

Huit heures de musique et vingt DJ à côté du Jardin des plantes. Une fête de la musique version XXL sur l’esplanade Alain Savary du côté du Jardin des plantes. Une scène Deep, une scène techno, une scène hard, vingt producteurs/DJ, sept collectifs : il y en aura pour tous les goûts. L’édition 2022 avait déjà rencontré un tel succès que le Label techno Cosmic Records a voulu remettre le couvert avec la même recette pour le plaisir des mélomanes.

De la deep jouse aux bords de la Garonne. Pyroliz s’installe sur la terrasse du Pêcheurs de Sable, quai de la Daurade, et vous propose un événement qui mettra en avant la diversité musicale une belle scène toulousaine. De 16 heures à 1 heure, sur ce spot privilégié aux bords de la Garonne, rendez-vous avec du blues rock, de la deep house ou encore de la disco house.

Le tour premier Kraken Fest à Patte d’Oie. Ce 21 juin 2023, pour célébrer la musique, Kraken Musique lance son festival : le Kraken Fest ! Concerts rock de groupes locaux et animations gratuites et restauration sur place sont au programme : tout pour passer une (très) bonne soirée ! Cet évènement est indépendant, inclusif avec entrée gratuite. Une première partie, de 17 heures à 19h30 dédiée à la pratique avec des animations musicales, deux ateliers enfants de 17 heures à 18 heures et des Jams (impros en groupe) de 18 heures à 19h30. A partir de 19h30, quatre concerts de groupes toulousains et occitans : du rock alternatif avec The Wooden Pearls, du punk rock avec Impact et du rock psyché avec Abyssal Room et Bloody Roses. Rendez-vous à l’Espace Roguet entre Patte d’Oie et Saint-Cyprien.

En revanche, attention, vous ne pourrez pas fêter la musique dans le métro. Le mouvement de grève se prolonge chez Tisséo. Les grévistes fermeront les stations dès 19h15…