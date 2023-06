« Et c’est reparti…, s’agace Clémence. Ligne A, ligne T1, bus déviés… On souffle. » A partir de ce lundi, à Toulouse, le tramway T2, qui comptait 19.000 usagers par jour, dont 4.780 entre Ancely et l’aéroport ne circulera plus et ce de manière définitive en raison des travaux liés à la réalisation de la future station de métro Ligne C « Blagnac ». Cette future station de métro ligne C permettra de rejoindre l’aéroport en moins de 7 minutes et empruntera le parcours du tram T2. La ligne Aéroport sera mise en service fin 2026 en connexion avec la ligne T1.

Bien que ces travaux et donc l’arrêt total de la ligne T2 offrent une perspective nouvelle en matière de transport dans la métropole toulousaine, les usagers tiquent tout de même face à ce nouveau désagrément. « Ce n’est vraiment pas le moment : entre le prix de l’essence, les travaux en centre-ville, les bouchons sur la rocade…, souffle Antoine, un habitant à Blagnac qui devra se rendre à son travail en voiture. Le bus, ce n’est pas une solution pour moi. »

« Entre les grèves, les travaux, etc. se déplacer à Toulouse, ça devient un enfer. Et en plus on perd une ligne de tram ! J’utilisais la ligne T2 toutes les semaines pour aller à mes cours de sport, je prendrais le bus », se résigne développe Cléo, une étudiante en droit. « Ils veulent une mobilité douce et ils nous forcent à prendre le bus ou la voiture », lance Samia qui attend vainement son tram… en pleine grève.

Un manque pour les voyageurs

Mais les plus impactés seront les voyageurs longue distance car si la ligne T1 desservira la plupart des arrêts et sera renforcée, la ligne T2 permettait d’accéder à l’aéroport de Toulouse-Blagnac… « En quarante-cinq minutes quand on partait du palais de justice, certes mais ça nous sauvait quand même pas mal. Ça évitait les Uber ou taxi en soirée et surtout de payer le parking qui est très cher à l’aéroport. C’était une organisation en moins quand on prenait le tram pour prendre l’avion. Surtout en été », se plaint Christophe qui se rend régulièrement à Paris en avion pour le travail. Si son empreinte carbone ne le gêne pas, il pourra utiliser la navette aéroport qui part du centre-ville et met 25 minutes pour arriver à destination.

Si certains perdent patience, d’autres se résignent et positivent. « Concrètement, ce n’est pas non plus la ligne la plus bondée de France qui disparaît, s’amuse Florian, un artiste toulousain. Et puis, si d’ici quelques années, ça peut permettre de se déplacer en métro plutôt qu’en voiture, c’est tout bénef. »

Tisséo n’a en revanche pas laissé les usagers sans rien puisque deux lignes de bus (30 et 31 créée pour l’occasion) permettront de faire la navette en l’absence du tram T2 sur la même ligne et le passage du T1 sera renforcé pour certains arrêts ainsi que la navette aéroport.